Während der Urlaubszeit kommen Tierpensionen in und um Jessen an ihre Grenzen

Für die Betreuungsplätze im Jessener Land und Wittenberg herrscht in diesem Jahr eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. Auch weil sich viele während der Pandemie ein Haustier geholt haben. Ist nun der Sommerurlaub in Gefahr?

Jessen/MZ - Mit den Sommerferien beginnt für gewöhnlich die Urlaubssaison - und die händeringende Suche nach einem Pensionsplatz für den Vierbeiner. Wer seinen Hund oder seine Katze vorübergehend abgeben möchte, könnte aber vor einem Problem stehen. Denn in der Coronazeit haben sich etliche ein neues Haustier angeschafft, konnten aber wegen den geltenden Einschränkungen nicht verreisen. Also kümmerten sie sich selbst um die Vierbeiner. Dadurch ist in den Pensionen, wie auch im Tierheim in Wittenberg, dem einzigen im gesamten Landkreis, ein großer Teil des Geschäfts weggebrochen. Mehrere Tierpensionen im Kreis mussten sogar aufgeben.