Die Band „Hel’s Throne“ veranstaltet am 29. Juli das erste „Helheim Open-Air“ in Battin. Wo eine Absperrung aufgebaut werden muss und wie die neue Sängerin heißt.

Wacken als Vorbild: Heavy Metal bis Mitternacht in Battin

„Helheim Open-Air“ in Battin

Die Band „Hel’s Throne“ feiert zusammen mit ihren Fans ein gelungenes Konzert. Am 29. Juli lassen sie es in Battin krachen.

Battin/MZ - Jens-Peter Springer, der in der Heavy-Metal-Szene nur „Willy“ genannt wird, steht hinter dem ehemaligen Sportlerheim in Battin und weist mit der Hand auf eine freie Fläche. „Dort wird die Bühne aufgebaut“, so der Bassist der Band „Hel’s Throne“, der

sich bereits imaginär ausmalt, wie dort die Post abgeht. René Waldmann, Pächter eines angrenzenden Angelteichs, kommt über die Wiese gelaufen und erkundigt sich nach dem Stand der Vorbereitungen.