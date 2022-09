Vorsprung des Favoriten ist etwas geschrumpft

Heiko Zweering (Mitte) gewann am Sonntagabend den Stadtmeistertitel im Bowling in Jessen, vor Donald Walther aus Annaburg und Olaf Taesch (rechts) aus Schweinitz.

Jessen/MZ - Die 41. Stadtmeisterschaft im Bowling in Jessen wurde am Sonntagabend entschieden. Der Favorit, Heiko Zweering aus Blönsdorf, der nach vier Spielen in den beiden Vorrunden mit deutlicher Führung in das Finale im Schlosspark-Bowling in Jessen ging, konnte sich behaupten.