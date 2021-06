Vorfreude auf Wettkämpfe in Annaburg

Annaburg - Die Leichtathleten bereiten sich derzeit intensiv auf eine Reihe attraktiver Wettkämpfe vor. Und so sind auch die Grün-Weißen - Schützlinge von Cheftrainerin Simone Gückel - im Annaburger Waldstadion ganz fleißig am Trainieren. „Der Monat Juli wird für uns in diesem Jahr ein regelrechter Wonnemonat“, kann die Übungsleiterin ihre Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen kaum verbergen.

Auftakt in Pretzsch

Den Anfang aber machen die Jüngsten schon am letzten Juniwochenende beim großen Kindersportfest in Pretzsch. Ein gutes Dutzend Kinder möchte Gückel dann schon an den Start bringen. Das sollte grundsätzlich kein Problem für die Grün-Weißen sein, denn der Verein zählt im Moment etwa 40 Nachwuchs-Leichtathleten zu seinen Mitgliedern. Darüber hinaus konnte die Abteilung sich innerhalb der vergangenen Wochen auch über einige Neuanmeldungen freuen.

Besonders gespannt ist die Trainerin in jedem Falle auf das Abschneiden zwei ihrer jüngsten Mitglieder. Sowohl der erst Sechsjährige Charlie Arndt, der in der Altersklasse sieben startet, als auch die Achtjährige Hanna Ache werden in Pretzsch zum ersten Mal dabei sein und Wettkampfluft schnuppern. Wer in welcher Disziplin startet, steht dabei allerdings noch nicht endgültig fest. Trainiert werden alle Kinder und Jugendlichen in vier verschiedenen Disziplinen.

Neben dem 50-Meter-Sprint bereiten Gückel und Assistenztrainer Paul Schmolke ihre Athleten außerdem auf die 800-Meter-Strecke vor. Dazu kommt bei allen noch Ballweitwurf und Weitsprung. „Ab dem Alter von zwölf Jahren wird dann statt Ballweitwurf Diskuswerfen trainiert“, erläutert Schmolke. Die älteren Sportler haben sich in ihrem Kalender bereits den ersten Freitag im Juli rot markiert, denn mit Hilfe der dann anstehenden Kreismeisterschaften in Wittenberg kommt es zum ersten wichtigen Kräftemessen mit den Akteuren der anderen Vereine.

„Da werden wir dann genau sehen, was uns unser Training gebracht hat“, so Gückel, die auch nicht vergisst, sich bei ihren Kollegen aus der Lutherstadt zu bedanken: „Wir freuen uns sehr, dass sich die TSG Wittenberg bereiterklärt hat, diese Meisterschaften zu organisieren.“ Viel Vorbereitungszeit bleibt nicht, denn erst seit ein paar Tagen sind Wettkämpfe dieser Art überhaupt wieder erlaubt.

Erwärmungsübungen sind in der Leichtatheltik wichtig. (Foto: Andreas Hübner)

Auch der 19-jährige Schmolke selbst wird in Wittenberg um Plätze auf dem Siegertreppchen kämpfen und mit ihm weitere jugendliche Sportkameraden, die aufgrund ihres derzeitigen Lebensweges nicht mehr so intensiv bei den Grün-Weißen trainieren können. „Meine Jugendbrigade“, sagt Gückel liebevoll. „Es ist ja oftmals so, dass man die Sportler nicht mehr zu Gesicht bekommt, wenn sie aus dem Nachwuchsalter heraus sind“, erklärt sie und unterstreicht: „Bei uns ist das nicht so.“

Insgesamt werden etwa 20 ihrer Schützlinge um die einzelnen Kreismeistertitel in den verschiedenen Disziplinen wetteifern. Laut Gückel stehen die Chancen für die Grün-Weißen gar nicht schlecht. Und direkt auf Medaillenchancen angesprochen, sagt sie: „Wir werden da sicher auch ein paar Titel holen.“ Im Gegensatz zu den Mannschafts- und Hallensportarten waren die Leichtathleten im Übrigen von den Einschränkungen aufgrund der Pandemie nur relativ leicht betroffen. „Wir durften eigentlich die ganze Zeit trainieren“, so Gückel, „aber freilich gab es keinerlei Wettkämpfe.“

Voller Terminkalender

Gerade deswegen stellen die Kreismeisterschaften nicht nur für die Annaburger, sondern auch für alle anderen Trainer und Akteure eine wichtige Standortbestimmung dar. Denn es folgen mit den Landesmeisterschaften im Mehrkampf, den Einzelmeisterschaften des Landes und den Mitteldeutschen Meisterschaften drei wichtige Wettkämpfe. (mz)