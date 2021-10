Vorfreude auf Weihnachtsmarkt in Zahna - Trio sammelt Ideen

Zahna-Elster/MZ - „Nach einem Jahr Pause wollen wir in Zahna wieder einen Weihnachtsmarkt veranstalten“, sagt der Chef des örtlichen Hospitalvereins, Johannes Schneider, der mit Susann Kränkel-Burkert vom Bauernmuseum und Sylvia Mähliß-Bujok, Chefin der Schuhboutique in Zahna, zwei starke Partnerinnen in Sachen Planung an seiner Seite hat. Wenn alles nach Plan läuft und Corona dem Trio keinen Strich durch die Rechnung macht, gibt es am 27. November nicht nur Glühwein und Bratwürstchen.

„Unsere Vorstellungen“, so Schneider, der Stadtrat und Ortsbürgermeister ist, „gehen eher in die Richtung, dass neben den drei Veranstaltungsorten auch noch andere Einwohner ihre Höfe öffnen, damit der Weihnachtsmarkt zum Bummeln einlädt.“ Doch dies, meint Schneider, sind nur Ideen. Ende Oktober, Anfang November wollen sich alle Beteiligten treffen, um endgültig Nägel mit Köpfen zu machen. Überlegungen, so der Ortsbürgermeister, gibt es viele, doch im Moment gilt folgender Maßstab: „Was nichts kostet, können wir uns leisten.“

Trotz des Sparzwangs soll es ein schöner Weihnachtsmarkt unter Beteiligung der örtlichen Vereine werden, die zum Beispiel auf dem Hof des ehemaligen Hospitals beziehungsweise des Bauernmuseums ihre Stände aufstellen. Chormusik verleiht dem Ganzen ein zusätzliches Flair. Nach der Fülle an coronabedingten Absagen, so Schneider, haben die Einwohner in der Stadt wieder Lust auf Feiern jeglicher Art, zudem ist es wichtig, sich in lockerer Runde zu begegnen. Der letzte Weihnachtsmarkt ist 2019 über die Bühne gegangen.