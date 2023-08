„Vorfälle beim Weinfest“ - So verlief der Heimatabend in Jessen

Jessen/MZ - So kann es zugehen im Gericht. Der Angeklagte wird freigesprochen. Doch dessen Verteidiger bekommt eine Strafe auferlegt. So geschehen ist das am Donnerstagabend im Heimatabend im großen Festzelt. In der Traditionsveranstaltung unter dem Motto „Es ist wie es ist, lasst uns feiern“ zur 185. Festausgabe konnten Hunderte Gäste verfolgen, wie „Vorfälle“ beim Weinfest akribisch aufgearbeitet wurden.