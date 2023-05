Weltverband International Canicross Federation schaut sich WM-Strecken an. Was der Heimatverein sucht und wie viele Teilnehmer kommen.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - Weltverband schaut sich in Leipa WM-Strecke an

Schlittenhunde-Weltmeisterschaften in Leipa

Leipa/MZ - „Ende Oktober werden in Leipa keine Ampeln aufgebaut“, sagt Detlef Polzenhagen, der diesen Scherz mit einem „Jahrhundert-Ereignis“ in Leipa verbindet. Im Rahmen der Europameisterschaften im Schlittenhundewagenrennen 2022 (die MZ berichtete) hatte sich in der kleinen Gemeinde ein Stau gebildet.