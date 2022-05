Vorbereitung auf Ansturm

Benzin und Diesel werden am 1. Juni billiger. Was Tankstellen-Pächter Christoph Pötzsch erwartet und warum Kunden den höheren Preis in Kauf nehmen.

Jessen/MZ - „Die Tanks sind am 1. Juni voll“, betont der Pächter der Jessener Sprint-Tankstelle, Christoph Pötzsch, der auf den großen Ansturm bestens vorbereitet ist. „So schlimm wie 1990 bei der Umstellung von DDR- auf D-Mark wird es nicht werden“, ergänzt sein Vater Wilfried Pötzsch, der früher in der Elsterstadt Chef einer Tankstelle gewesen ist und heute seinen Sohn als Mitarbeiter unterstützt. Trotzdem: Zum Start in die dreimonatige Tankrabattzeit - Benzin wird 35,2 und Diesel 16,7 Cent billiger - geht das Duo von längeren Wartezeiten vor den Zapfsäulen aus und bietet zur Überbrückung Soljanka aus der Gulaschkanone an. „Unsere Kunden sollen sich wohlfühlen“, meint der Pächter, der als gelernter Koch schon weltbekannten Promis das Essen zubereitet hat (die MZ berichtete).