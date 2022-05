Vor 500 Jahren wurde in Jessen zum ersten Mal Abendmahl gefeiert

Seit dem 16. Februar 1522 wird in Jessen Abendmahl gefeiert. In einem Festgottesdienst haben Pfarrer Tobias Bernhardt und Konfirmanden daran erinnert.

Pfarrer Tobias Bernhardt hält den Kelch in der Hand, der seit 500 Jahren bei Abenmahlsfeiern in Jessen benutzt wird.

Jessen/MZ - Das Abendmahl, so wie es seit der durch Martin Luther eingeleiteten Reformation in der evangelischen Kirche vollzogen wird, wurde in Jessen vor 500 Jahren zum ersten Mal gefeiert. Diesem Anlass war am Sonntag ein Festgottesdienst in der Nikolai-Kirche in Jessen gewidmet unter dem Bibelvers „Herr, lehre uns beten. Da tat sich der Himmel auf.“ (Lukas 11,1; 3,21).