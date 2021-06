Von Jessen ins Wassersportcamp an die Ostsee

Jessen - Da Jugendfreizeiten wieder möglich sind, gibt es auch dementsprechende Planungen bei der Evangelischen Jugend. Bereits zuvor war erwogen worden, ein Wassersportcamp auf Usedom ins Auge zu fassen. „Wir sind froh, dass es nun höchstwahrscheinlich auch stattfinden kann“, sagte Ekkehard Bechler, Referent für Jugendarbeit im Kirchenkreis Wittenberg.

Er erinnerte daran, dass durch die coronabedingten Einschränkungen in der letzten Zeit viele Aktivitäten nicht möglich waren. Eigentlich war eine Entdeckerfreizeit in Kroatien geplant, doch von der wurde aufgrund der aktuellen Bedingungen Abstand genommen. Da soll jetzt noch ein Jahr gewartet werden und vielleicht im Sommer 2022 in den Süden von Europa gestartet werden.

„Ein Camp in Deutschland erschien uns dann doch eher unter Corona-Auflagen zu verwirklichen sein.“ In vergangenen Jahren gab es unterschiedlichste erlebnispädagogische Freizeitenangebote (Segeln auf einem historischen Segelschiff in Holland, Wildnistouren in Schweden, Wildwasserfreizeiten in Südfrankreich, Snowboard und Skifreizeiten in der Schweiz …).

Nun also Usedom. Das Wassersportcamp wird vom 7. bis zum 17. August veranstaltet, informierte der Referent für Jugendarbeit. Auf der Ostseeinsel geht es auf einen Naturcampingplatz bei Lütow. Möglich sind Schnupperangebote für Surfen und Katamaran segeln. Kanus und Tandems können genutzt werden. Volleyball ist möglich. Die Schönheiten der Insel können mit allen Sinnen genossen werden. Teilnehmen kann, wer mindestens 14 Jahre alt ist. Noch sind fünf Plätze frei, lässt Ekkehard Bechler wissen, der sich auf Anmeldungen freut.

Anmeldungen und Informationen bei Ekkehard Bechler, Referent für Jugendarbeit im Kirchenkreis, Telefon (03537) 30 01 59, 0174/3 41 16 98 oder per E-Mail unter ekke.bechler@web.de (mz)