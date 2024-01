Wittenberg/MZ - Bei einem Unfall wegen extremer Glätte wurde eine Frau verletzt. Am 11. Januar befuhr ein 46-jähriger Opel-Fahrer um 22.15 Uhr die Dietrichsdorfer Straße aus Richtung Mühlanger kommend in Richtung Dietrichsorf.

Circa 800 Meter hinter dem Ortsausgang kam er im Kurvenbereich aufgrund extremer Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte mit einem Baum, drehte sich daraufhin und kam schlussendlich am Fahrbahnrand zum Stehen. Die 39-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Medizinische Hilfe vor Ort wurde jedoch abgelehnt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Baum entstand ebenfalls Sachschaden.