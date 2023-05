In Zörnigall war Kreativität gefragt. Was die Kinder und Jugendlichen an die Wand sprühen.

Zörnigall/MZ - Die kunterbunte Fröhlichkeit, die am Mittwoch die Kinder der Jugendclubs aus Zörnigall und Elster verbreiteten, lockt neben nachmittäglichen Spaziergängern auch Peter Müller, Bürgermeister von Zahna-Elster (Freie Wähler), an. „Die graue Tristes ist verschwunden“, schwärmt der Politiker über das knapp 25 Meter lange Kunstwerk, welches die 30 Kinder und Jugendlichen innerhalb weniger Stunden am Fahrradunterstand an der alten Grundschule geschaffen haben.