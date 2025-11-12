Frank Boche aus Leipzig stellt dem Heimatverein Holzdorf ein Stifel-Denkmal als Dauerleihgabe zur Verfügung. Warum ihm diese Würdigung wichtig ist und wo er seine Kindheit verbracht hat.

Der aus Groß Naundorf stammende Frank Boche stellt dem Heimatverein Holzdorf ein Michael-Stifel-Denkmal als Dauerleihgabe zur Verfügung.

Holzdorf/MZ. - Wer den Namen Michael Stifel hört, denkt zuerst an den von ihm prognostizierten Weltuntergangstermin am 19. Oktober 1533. Im damaligen Lochau, dem heutigen Annaburg, hat sich der Theologe und Mathematiker intensiv mit der Zahlentheorie und Zahlensymbolik befasst und versucht, Texte und Buchstaben der Bibel mathematisch zu deuten.