Von O&K und MBA Traktoren bis zur mobilen „Badewanne“: Das Bulldog- und Oldtimertreffen in Axien ist längst mehr als ein Schraubertreff. Besucher nehmen teils tagelange Touren auf sich, um beim 8. Treffen dabei zu sein.

Axien/mz. - Alle drei Jahre knattert und brummt es nur so in Axien. Dort, auf dem Festgelände in der Gehmener Straße trafen sich am Wochenende zum achten Mal jegliche Oldtimer-Interessierte und Bulldog-Fans. Das Treffen hat Tradition. Ursprünglich initiierte Timo Kondritz das erste im Jahr 2004, auch in diesem Jahr ist er gemeinsam mit den Axiener Bulldogfreunden und dem Heimatverein Axien einer der Hauptorganisatoren des Fest. Wobei das Wort Fest wohl nicht genügt, um zu beschreiben, was dort vonstatten ging.