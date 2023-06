Die MZ blickt in loser Folge auf Veränderungen in den Gemeinden. Heute geht es zu Jeanin Lange in den Schönheitssalon nach Zahna. Dort sollen in Zukunft vor allem Füße gepflegt werden.

Zahna-Elster/MZ - Hübsch im Gesicht, gesund an den Füßen – das könnte das Firmenmotto von Jeanin Lange in Zahna sein. Doch wenn es nach der Inhaberin des Kosmetik- und Fußpflegesalons geht, werden sich die Kunden in Zukunft die Gesichter wohl selbst mit Masken belegen müssen. Bevor es soweit ist, feiert die Kosmetikerin und Fußpflegerin am ersten Juli das fünfjährige Jubiläum ihres Salons. „Taggenau“, sagt sie. Aktuell belasten auch hier die hohen Preissteigerungen die wirtschaftliche Bilanz. „Scheinbar nimmt es kein Ende“, seufzt Jeanin Lange – die Zukunft sei ungewiss. Außerdem solle das Gebäude verkauft werden, in dem sich der Salon befindet.