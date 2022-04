Voller Einsatz bei tropischen Temperaturen

JESSEN - Das Thermometer marschiert stramm in Richtung 30 Grad. „Bis zum Mittag halten wir es aus“, sagt Lutz Pötzsch vom Bauhof der Stadt Jessen, der zusammen mit Klaus Langer den bepflanzten Kreisel an der Bundesstraße 187 pflegt. Trotz der Hitze weicht Pötzsch der kühlenden Dusche aus und dreht mit Eimer und Hacke bewaffnet im Innenbereich des Kreisels seine Runden. Er pflegt die Rosen und Hortensien, Kollege Langer fährt im Multicar sitzend vorbei und sorgt für die Bewässerung der Pflanzen. Bei dieser Trockenheit, so Pötzsch, wird dreimal pro Woche gewässert, in jedem der zwei Fässer befinden sich 1.800 Liter Wasser.