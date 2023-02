Kitas, Schulen und Spielplätze: Der Jessener Sozialausschuss spricht über deren Entwicklung. Was im Jahr 2023 noch erreicht werden soll.

Die Eröffnung des Spielplatzes in Seyda im vergangenen Sommer. Nur eines der erfolgreichen Projekte der Stadt Jessen.

Jessen/MZ - In der vergangenen Sitzung des Sozialausschusses am Mittwoch berichtete Mandy Bannert, Amtsleiterin für Schulen, Kitas und Sport, im Jessener Ratssaal über die Entwicklungen in den städtischen Institutionen und Anlagen im Jahr 2022.