Vier Brände innerhalb weniger Tage bei Löben

Löben/MZ - „Das ist doch kein Zufall“, war am Montagnachmittag öfters an der Brandstelle zwischen Löben und Mönchenhöfe zu hören. Dort waren die Feuerwehren von Annaburg und Holzdorf im Einsatz, um im Wald zwischen den beiden Orten einen Waldbrand zu löschen. Die Flammen in einem Privatwald hatten sich auf rund 700 Quadratmetern ausgebreitet, informierte Philipp Nahrstedt, Leiter des Betreuungsforstamtes Annaburg.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<