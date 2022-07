Viele Helfer packen beim Frühjahrsputz in Annaburg an - und sammeln Unrat

Der Frühjahrsputz wird auf dem Bauhof in Annaburg eröffnet. Bürgermeister Stefan Schmidt freut sich über die vielen Teilnehmer hier wie auch in mehreren Ortsteilen der Stadt, die am Sonnabend fleißig zupacken.

Annaburg/MZ - Bis zum nächsten großangelegten Frühjahrsputz in Annaburg soll es möglichst nicht sieben Jahre dauern. Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) ist zuversichtlich, dass dies nach 2015 und 2022 in einem kürzeren Abstand gelingt. Die Resonanz auf die Aktion habe bestätigt, dass die Bereitschaft in der Einwohnerschaft, an so einem Frühjahrsputz teilzunehmen, recht hoch ist. Auch wenn am Sonnabend noch keine konkreten Zahlen aus den einzelnen Orten vorlagen, so rechnet Stefan Schmidt doch mit etwa 230 Personen, die in ihren Heimatorten und rundherum unterwegs waren.