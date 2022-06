Viel Wissenswertes am Kiessee in Prettin ist erneuert worden

In Prettin informieren Schilder über Flora und Fauna. Wieso es drei Jahre dauerte, sie aufzustellen. Was sich die Akteure erhoffen und was sie ärgert.

Prettin/MZ - Was lange währt, wird bekanntlich besonders gut. Das gilt auch für die neu aufgestellte Beschilderung rund um den Kiessee in Prettin. Die 30 Tafeln erläutern dem interessierten Betrachter in Bild und Schrift, welch reiche Tier- und Pflanzenwelt ihn umgibt. Die Schilder sind um den gesamten See aufgestellt worden und mit ihnen Bänke, um schöne Ausblicke genießen zu können.