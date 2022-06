Vieh- und Bauernmarkt findet am 7. und 8. Mai erstmals auf dem Gelände des Freizeitzentrums Mügeln statt

Vollgas bis zur Premiere: Was Veranstalter Frank Seide alles geplant hat.

Veranstalter Frank Seide aus Prettin freut sich auf den sechsten Vieh- und Bauernmarkt, der erstmals in Mügeln stattfindet.

Mügeln/MZ - Die Zeit ist knapp. Am 7. und 8. Mai soll der sechste Vieh- und Bauermarkt auf dem Gelände des Freizeitzentrums Mügeln über die Bühne gehen. „Ich setze mich auch selber unter Erfolgsdruck“, sagt Veranstalter Frank Seide, der nach zwei Jahren coronabedingter Absagen (die MZ berichtete) ein Highlight in der Region setzen will.