Elster/MZ/KA - Bei dem schweren Unfall mit einem Polizei-Streifenwagen am Mittwochmittag auf der B 187 in Elster wurde – glücklicherweise – niemand schwer verletzt. Die drei Polizeibeamten in dem Streifenwagen wurden wie auch ein Insasse des beteiligten Kleinbusses bzw. Wohnmobils leicht verletzt. Dessen elfjährige Beifahrerin blieb unverletzt. Das erfuhr die MZ am Donnerstag aus der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. In den ersten Informationen nach dem Unfall am Mittwoch hatte es noch geheißen, einer der Beamten sei schwer verletzt worden (die MZ berichtete).