Verteidigungsministerin zum Generationswechsel in Holzdorf

Holzdorf - Erleichterung zeichnete sich am Montag bei Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ab. Wenige Stunden bevor sie im Verteidigungsausschuss wegen der Vorfälle im KSK-Kommando Rede und Antwort stehen musste, galt es in Holzdorf, bei SAR-Hubschraubern einen Systemwechsel vorzunehmen. Der Standortälteste, Oberst Andreas Springer, hatte die Verteidigungsministerin erstmalig am Bundeswehrstandort Holzdorf willkommen geheißen.

Viele Flüge mit Patienten

Mit ihrer Indienststellung im Jahr 1968 wurde die Bell UH-1D als Transportmaschine der Bundeswehr, aber auch als SAR-Rettungsflieger eingesetzt. „Seither“, verdeutlichte Kramp-Karrenbauer, „wurden nahezu 190.000 Menschen gerettet“. Allein 2020 standen 206 Einsätze für das Kommando an. Dringende Patiententransporte, die Suche nach abgestürzten Kleinflugzeugen oder Einsätze bei Verkehrs- und Werksunfällen galt es zu realisieren. Nicht nur aus diesem Grund wird die Bell UH-1D von vielen Experten als eines der zuverlässigsten Flugmuster der Bundeswehr geschätzt.

Jetzt aber ist für den „Teppichklopfer“, wie die Maschine wegen ihres einzigartigen Klangs der Rotoren auch genannt wurde, die Uhr abgelaufen. Von den einst 340 Maschinen, welche die Truppe insgesamt besaß, sind heute nur noch zwölf im Dienst. Und für die ist spätestens am 23. Juli 2021 Schluss. Während ein Modell in das Luftfahrtmuseum nach Bückeburg überführt wird, gehen die restlichen Maschinen in den Verkauf in den zivilen Bereich.

Heer ist zuständig

Zu ihnen gehört auch jene SAR-Maschine, die in Holzdorf für etwaige Einsätze bereit stand. Sie wird künftig durch eine H145 LUH SAR (Light Utility Helicopter Search and Rescue) ersetzt. Insgesamt besitzt das dafür zuständige Heer sieben dieser Maschinen. Allesamt fabrikneue Fluggeräte mit modernster Ausrüstung. Im Gegensatz zur Bell UH-1D besitzen sie Suchscheinwerfer, Notsignalpeiler, können Handys orten und weisen eine Tag- und Nacht-Kamera auf.

Zudem fliegt der Helikopter schneller, höher und deutlich weiter als das Vorgängermodell. „Damit sind sie in der Lage, ihren wichtigen und schwierigen Dienst unter wesentlich besseren Voraussetzungen fortzuführen“, betonte die Ministerin gegenüber dem Holzdorfer Personal.

Kleine Rettungsübung

Was der Neue unter anderem kann, wurde den Besuchern anlässlich des Systemwechsels im Zuge einer kleinen Rettungsübung gezeigt.

Die 51 Soldaten, die zu dem von Oberstleutnant Marcus Preuß geführten SAR-Kommando gehören, wurden in den vergangenen 18 Monaten auf das neue Modell umgeschult. „Diese Zeitspanne glich einer Operation am offenen Herzen. Denn zeitgleich galt es, trotz der zwangsläufigen Personalreduzierung die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr weiter abzusichern“, verdeutlichte Brigadegeneral Andreas Pfeiffer, Stellvertreter des Kommandeurs Division Schnelle Kräfte. Zudem stand die Umstellung unter Zeitdruck, denn am letzten Flug der Bell war nicht mehr zu rütteln.

Alternative zu teuer

Dass der H145 die Nachfolge antritt, kristallisierte sich erst im Laufe des einsetzenden Systemwechsels heraus. Ursprünglich sollte der NH90 (dieser Maschinentyp war auch schon mal in Fliegerhorst Holzdorf stationiert) diese Aufgabe übernehmen, doch wurde das vom Rechnungshof als zu teuer deklariert. Das Umschwenken während des laufenden Verfahrens erachtet Kramp-Karrenbauer als Erfolg.

„Manchmal geht uns die Beschaffung nicht so von der Hand, dieses Mal hat es funktioniert“, sagte sie. Einen Satz, den man angesichts des ausgesetzten Verfahrens zur Beschaffung neuer Schwerer Transporthubschrauber am Standort Holzdorf sicher mit einem verkniffenen Lächeln zur Kenntnis nehmen wird.

Mehr als zwei Millionen Flugstunden absolvierte die Bell UH-1D in den vergangenen fünf Jahrzehnten. Ihrem Nachfolgemodell ist zu wünschen, dass es diesen Weg fortführen kann. An den drei SAR-Standorten der Bundeswehr in Niederstetten, Nörvenich und Holzdorf ist man dazu bereit. (mz/Sven Gückel)