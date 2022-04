Kinder der Grundschule Seyda meistern Prüfungen bei Projekttag „Verkehr“. Was Lehrerin Anke Fritzsche freut.

Spannende Angelegenheit in Seyda. Optiker Thomas Peinelt von „Augenoptik Schubert“ in Jessen überprüft bei Kasimir die Sehstärke.

Seyda/MZ - „Die ganze Vorbereitung hat sich gelohnt“, sagt Anke Fritzsche, die das Wort „super“ flächendeckend auf alle 16 Kinder verteilt. Der Klassenlehrerin liegt es am Herzen, dass die Schüler ihrer „Dritten“ auf dem Fahrrad sicher im Straßenverkehr unterwegs sind, die Regeln aus dem Effeff beherrschen und damit auch das in sie gesetzte Vertrauen seitens der Elternhäuser rechtfertigen. Die Anfahrt aus Gadegast oder Mellnitz sei schon eine kleine Herausforderung. Deshalb lautet ihr größter Wunsch: „Es müssen noch mehr straßenbegleitende Radwege in der Region gebaut werden.“