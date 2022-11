Verjüngungskur fürs größte Schöpfwerk

Klöden/MZ - Wer über den Klödener Riß in Richtung Elbdamm blickt, der kann nicht sehen, welche gravierenden Veränderungen sich gegenwärtig am Schöpfwerk vollziehen. Die Hochwasserschutzanlage erlebt die größten Veränderungen seit ihrem Aufbau in der 70er Jahren. Der Radweg, der an der Klödener Burg und dem Schöpfwerk vorbei führt, kann seit Monaten nicht passiert werden. Am Schöpfwerk gibt es eine tiefe Baugrube. Der Elbedamm ist abgetragen. Jener Bereich war bei der umfangreichen Sanierung des Deichs ausgespart geblieben, da klar war, dass sich große Veränderungen am und im Schöpfwerk vollziehen werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.