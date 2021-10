Verbindung zwischen Jessen und Gorsdorf nach Sturm gesperrt

Jessen/MZ - Der Schwarze-Elster-Radweg und weitere Zufahrten in das Waldgebiet zwischen Jessen und Gorsdorf sind seit dem Freitag gesperrt. Während des Sturms ist eine Vielzahl von Bäumen auf den Verbindungsweg gestürzt. Zwar haben sich Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Jessen am Freitag darum gekümmert, die größten Hindernisse zur Seite zu räumen, aber dennoch bleiben Gefahren bestehen.

Weitere geschädigte Bäume drohen umzustürzen, etliche direkt am Weg stehen bedrohlich schräg, Äste könnten herunterbrechen, beschrieb Bauhofleiter Thomas Riedel die Lage. Jeder Windstoß könne ausreichen, um eine ungeahnte Gefahrensituation mit fatalen Folgen heraufzubeschwören. Aus diesem Grund ist das Betreten des Eichenhains, von Jessen ab dem Spielplatz in Richtung Gorsdorf, bzw. in der Gegenrichtung untersagt. Auch das Befahren ist nicht erlaubt.

Das sollte unbedingt beachtet werden, sagte Jessens Ordnungsamtsleiter Daniel Lehmann. Er habe kein Verständnis für Personen, die Sperrvorrichtungen ignorieren und sich trotz der lauernden Gefahren in dem Waldgebiet aufhalten. Entsprechende Feststellungen soll es am Freitag bei den Aufräumungsarbeiten gegeben haben.

Auch zwischen Klöden und Kleindröben seien viele Bäume umgestürzt, so dass auch an diesem Weg weiterhin Gefahren bestehen. An ganz verschiedenen Stellen im Stadtgebiet waren und sind Aufräumarbeiten erforderlich. In Seyda rückte die Feuerwehr am Freitag aus, um einen Baum, der über einen landwirtschaftlichen Weg gestürzt war, zu beseitigen. Um die 20 Einsätze hatte die Feuerwehren im Stadtgebiet von Jessen am Donnerstag abzuarbeiten, informierte Thomas Riedel, der stellvertretender Stadtwehrleiter und Jessener Ortswehrleiter ist. Zumeist musste wegen Windbruchs ausgerückt werden. Zu den Einsatzorten gehörte auch der Jessener Schulfestplatz. Dort waren Baumteile auf die Sitzgruppe am Jahnhaus gestürzt und hatten sie zerlegt.