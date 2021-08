Verbesserungen in Annaburg sind gewünscht

Was sollte sich im Interesse von Grün-Weiß und der Sekundarschule im Waldstadion Annaburg verändern? Darüber wurde an Ort und Stelle gesprochen.

Annaburg - „Wir wollen zeigen, wo wir Handlungsbedarf sehen.“ Dieses Ansinnen steht über einem Treffen im Waldstadion in Annaburg. Die Sportstätte wird von den Annaburger Schulen und von Grün-Weiß Annaburg genutzt. Es gibt einige Wünsche, die von Sportlern und Lehrern gegenüber Sepp Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter, der sich im September wieder der Wahl stellt und derzeit per Rad in der Region unterwegs ist, geäußert werden. Die Anregungen betreffen vor allen Dingen die Gegebenheiten für Leichtathleten.

Deren Übungsleiterin Simone Gückel erwähnt, dass sich die Mitglieder, immerhin 45 Leute gehören der Abteilung von Grün-Weiß an, neben anderem eine Hochsprunganlage wünschen, auch eine erneuerte Laufbahn wäre schön. Wenn es zum Beispiel Rückkehrer vom Gymnasium an die Sekundarschule gebe, dann sei nicht selten zu hören, welche Möglichkeiten in Jessen die Jahnsportanlage bietet, über die Annaburg derzeit nicht verfügt.

Bereits mehrfach Anlauf wurde genommen, um an der Sekundarschule eine Kleinsportanlage aufbauen zu können. Doch geworden ist daraus bis jetzt nichts. Schulleiter Matthias Weiß erwähnt, dass durch das Laufen der Klassen zum und vom Stadion viel Zeit verloren geht. Eine Kleinsportanlage in der Nähe der Schule könnte dazu beitragen, den Sportunterricht effektiver zu nutzen.

Es besteht die Möglichkeit, solch eine Anlage in der Nähe der Turnhalle am Kellerberg zu schaffen, ergänzt Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft). Da werde zwar etwas Platz vom Schulfestplatz weggenommen, „aber das könnten wir verschmerzen“. Doch ohne finanzielle Hilfe sei dieser Vorhaben nicht zu verwirklichen.

Die Leichathleten von Grün-Weiß haben auch schon Kreismeisterschaften im Hochsprung ausgerichtet. Aber in Annaburg sei so etwas derzeit nicht möglich. Der Titelkampf erfolgte in Jessen. Die Annaburger sind dankbar für diese Möglichkeit in der Nachbarstadt, hebt Simone Gückel hervor, aber schöner wäre es, wenn sie als Grün-Weiß so einen Wettkampf in Annaburg ausrichten könnten. Mädchen und Jungen der Leichtathletikabteilung überreichen an ihre Gäste Wunschzettel, auf denen neben anderen die genannten Verbesserungen vermerkt sind.

Auch eine Trillerpfeife wechselt bei dem Treffen den Besitzer. Daran ist die Hoffnung geknüpft, „dass sie den Pfiff gehört haben“, sagt Simone Gückel zu Bundestagsmitglied Sepp Müller. (mz)