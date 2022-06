Veranstalter sucht neuen Standort

Zwuschen - Die Aussage von Frank Seide bietet keinen Spielraum für Eventualitäten. „Es wird definitiv keinen Vieh- und Bauernmarkt mehr in Zwuschen geben“, erklärt der Schäfer aus Prettin und gibt als Grund den Eigentümerwechsel des Geländes an der Verbindungsstraße zwischen Dixförda und Zwuschen an. Trotz dieser Tatsache wird Seide die Flinte nach fünf erfolgreichen Auflagen mit bis zu 3.000 Besuchern nicht ins Korn werfen. Der Schäfer ist auf der Suche nach einem neuen Gelände, das mindestens 2.500 Quadratmeter groß ist. Am Konzept soll und wird sich nichts ändern. Themenschwerpunkt Nummer eins ist die Schafzucht, vor allem die Schur der Tiere ist Jahr für Jahr ein Publikumsmagnet gewesen. Seide betont, dass er seitens der Händler Anfragen erhalten hat, warum die Veranstaltung ins Wasser fällt. „Sie sind ebenso wie ich daran interessiert, dass der Markt nach der fünften Auflage nicht schon wieder Geschichte ist. Bisher habe ich überwiegend Lob erhalten“, so der Veranstalter, der Qualität vor Quantität setzt. Andererseits gibt er ehrlich zu, dass ein Markt dieser Größenordnung in puncto Organisation auch eine Mammutaufgabe ist. Für die Umsetzung eines Hygienekonzepts ist ein Stamm von freiwilligen Helfern notwendig, so Seide.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<