Vandalismus-Serie in Jessen reißt nicht ab - Erneut Bushaltestellen demoliert

Annaburg/Jessen/MZ/GRO - „Es ist unfassbar“, sagt Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) am Donnerstag. Die Serie an Zerstörungen von Scheiben in Bushaltestellen hat ihre Fortsetzung gefunden. Nach Jessen und Zahna-Elster, hier wurden vier Haltestellen in Elster und Mühlanger demoliert, waren Schäden in mehreren Annaburger Ortsteilen zu registrieren.

Sechs Bushaltestellen im Stadtgebiet seien betroffen, gibt Stefan Schmidt am frühen Nachmittag seinen aktuellen Kenntnisstand wider. Zerstörungen wurden aus Prettin, Axien, Plossig und Lebien gemeldet. Die Stadtverwaltung habe Anzeige erstattet. Den Schaden könne er noch nicht beziffern, sagt er. Die Bilder der Zerstörungen würden jenen aus Jessen gleichen (die MZ berichtete). Die Zerstörungen seien offenbar mit einer Schussvorrichtung erfolgt, fügt er an. Sie müsse schon eine höhere Durchschlagskraft haben, denn das dort eingebaute Sicherheitsglas gehe nicht einfach so zu Bruch.

Auch Jessen war erneut betroffen, wie Bauhofleiter Thomas Riedel am Donnerstag informierte. Aus Gerbisbach wurde eine demolierte Bushaltestelle gemeldet. Bei einer Kontrolltour am Mittwoch seien dort noch keine Schäden festgestellt worden.