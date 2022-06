Unternehmen aus Jessen und Groß Naundorf auf Spendentransport ins Ahrtal

Daniel Paul, Nancy Auch und Harald Grolms (v.l.) besprechen vor dem Beladen des Lkw noch einmal die Details der Reise in das schwer vom Hochwasser getroffene Gebiet.

Jessen/MZ - Es waren Bilder des Schreckens und voll tödlicher Gewalt. Nachdem in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter fielen, begann für die dort lebenden Menschen eine Zeit des Grauens. Allein an der Ahr starben mindestens 133 Menschen, nicht zuletzt wegen ausbleibender Warnungen. Tausende andere hatten mehr Glück, verloren durch dieses Jahrhundert-Hochwasser jedoch ihr gesamtes Hab und Gut.