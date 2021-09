Unbekannter attackiert Mann in Jessen und tritt auf ihn ein

Jessen - Am Sonntag, 26.09.2021, wurde der Polizei ein Fall von Körperverletzung in Jessen angezeigt. Der Vorfall soll sich am Samstagabend, 25.09.2021, um 20 Uhr, in der Jessener Bahnhofstraße ereignet haben.

Nach Angaben des 21-jährigen Geschädigten habe er sich mit einer weiteren Person gerade zu den Bahnsteigen begeben, als ihm eine unbekannte männliche Person entgegengekommen sein soll. Der Unbekannte habe ihn dann festgehalten und auf den Kopf geschlagen, wodurch der 21-Jährige gestürzt sei und auf sein Fahrrad fiel, das er neben sich herschob.

Als das Opfer auf dem Boden lag, habe der Täter mit seinem Fuß auf ihn eingetreten. Danach sei er durch eine Person vom weiteren Treten abgehalten worden.

Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind bisher unbekannt. Die Ermittlungen dazu dauern an.