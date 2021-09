Umfangreiche Bauarbeiten in Mügeln

Mügeln/MZ - Die Landesstraßenbaubehörde hat den Beginn der umfangreichen Bauarbeiten in Mügeln für kommenden Montag in Aussicht gestellt. Dazu erklärte Regionalbereichsleiter Oliver Grafe: „Vordergründig handelt es sich hier um eine Maßnahme des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Elbe-Elster-Jessen (WAZV), in welcher in der gesamten Ortslage Mügeln im Zuge der Landesstraßen 111/ 113 eine Schmutzwasserkanalisation verlegt wird.“

Der Regionalbereich Ost der Landesstraßenbaubehörde beteilige sich hier mit Arbeiten zur Sanierung der betreffenden Landesstraßen. Die Baumaßnahme soll am 13. September beginnen und voraussichtlich drei Jahre dauern. Die Umleitungsführung werde entsprechend der einzelnen Bauphasen, insgesamt 13, individuell angepasst und besonders für den Bus gesondert geführt.

Die großräumige Umleitung führe für den Bau der L 111 über die L 113 über Linda bis zur B 101, im Verlauf der B 101 bis Hohenahlsdorf weiter über die L 715 und die K 7211 im Land Brandenburg in Richtung Oehna und von dort über die L 111 zurück nach Mügeln. Für den Bau der L 113 sei die großräumige Umleitung etwas weiter gefasst. Hier wird der Verkehr über die L 113 in Richtung Schweinitz, dann weiter über die B 187 bis zur B 101 in Brandis geführt. Weiter geht es über die B 101 bis Hohenahlsdorf und dann wie oben beschrieben über Oehna wieder zurück.