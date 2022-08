Überraschungsgast Tina Turner - Jessen feiert endlich wieder Heimatabend

Dank vieler Mitwirkender kann in Jessen ein bunter und überraschender Heimatabend geboten werden. Welche nicht ganz so ernst gemeinte „Absprache“ für das nächste Jahr dabei getroffen wird.

Jessen/MZ - Nächstes Jahr wird alles ganz anders, zumindest mit dem Jessener Weinfest. Wenn es nach den Absprachen geht, die der Weinknecht (Kersten Henze) mit seiner Chefin (Sandra Hanke) getroffen hat, dann herrscht am Dienstag der Heimatfestwoche 2023 ziemliche Stille im Jessener Schlosspark, dafür aber Trubel auf der Katzenzehe bei Kleindröben. Denn den dortigen Weinberg hat sich das Duo für das Weinfest ausgeguckt. Und was ganz unüblich ist, schon jetzt steht fest, welche Schönheit Weinprinzessin wird. Denn wenn bei Kleindröben das Weinfest gefeiert wird, dann möchte sie die Prinzessin werden, „Emma aus Kleendreben“ (Ina Jäniche). Sie ist mit dem Rollator den beiden in ihre Absprache gefahren und hat dem Duo das Versprechen abgeluchst. Geschehen ist das am Donnerstag beim Heimatabend im großen Festzelt. Der steht, wegen der Zwangsaussetzer 2020 und 2021, unter dem Motto „600 plus zwei Jahre Wein, Weib und Gesang“.