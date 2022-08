„Ich bin wie ich bin und kriege das hin“ Überraschungen, Geschenke und gute Ratschläge zur Einschulung in Annaburg

Mit einem Theaterstück heißen Zweitklässler die ABC-Schützen in der Grundschule Michael Stifel in Annaburg willkommen. Was 31 Mädchen und Jungen an ihrem „nullten Schultag“ noch erleben und womit sie der Förderverein der Einrichtung überrascht.