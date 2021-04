Überraschung gelungen in Jessener „Schützenhaus“

Jessen/MZ

- Ein kleines Jubiläum konnte am vergangenen Samstag Schützenhaus-Wirt Rüdiger Döbelt begehen. Auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 24. April 1924, begann das offizielle Kino-Zeitalter in Jessen. Der damalige Besitzer des Schützenhauses, Ernst Kitzig, hatte einige Tage zuvor von „Müllers Lichtspieltheater“, einem fahrenden Filmvorführer, die in der Jessener Zeitung vom 1.?April 1921 zum Verkauf angebotene Filmvorführapparatur erworben. Diese Apparatur baute er im Saal ein und führte fortan den Gasthof in Jessen-Süd als „Schützenhaus-Lichtspiele“.

Als erster Film flimmerte dann am 24. April 1921 „Professor Larousse“ – ein Stummfilm und Detektivdrama in vier Akten über die Leinwand, musikalisch begleitet vom Stadtkapellmeister Erich Lehmann (Violine) und Herrn Hein am Klavier. „Professor Larousse“ war ein Vorläufer der späteren Dr. Mabuse-Filme.

Bis dato nichts geahnt

Rüdiger Döbelt ahnte selbst nichts vom anstehenden Jubiläum. Umso größer war die Überraschung, als am Samstagmittag Jörg Wolfslast und der Autor dieses Beitrages, Dennis Weiner, zwei Geschäftsleute aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Schützenhauses, Rüdiger Döbelt mit einer kleinen Geste eine große Freude bereiteten. Sie gratulierten zum runden Jubiläum in der mehr als 190 Jahre langen Schützenhaus-Historie und überreichten eine alte Agfa-Filmvorführapparatur – symbolisch für 100 Jahre Kino in Jessen – und eine Urkunde zum Jubiläum.

Beides erhielt dann auch gleich einen besonderen Platz in der Gaststube, die ohnehin mit zahlreichen, sehenswerten, historischen Stadtansichten an den Wänden dekoriert ist. Auf einem Wandeckregal spiegeln Filmapparatur und Urkunde nun die Kino-Geschichte des Schützenhauses wider. Gäste des Lokals und Hotels waren in der Vergangenheit immer wieder von der geschichtsträchtigen Bedeutung des „Schützenhauses“ für Jessen beeindruckt.

„Laufende Bilder“ schon eher

Ihr vermutlich erstes kinematografisches Erlebnis hatten die Jessener allerdings bereits 1909. Da weilte „Beckers großes Varieté-Theater“ im „Deutschen Haus“ und gab nach einer theatralisch-musikalischen Aufführung als kleine Zugabe am Schluss „lebende Photographien in höchster Vollendung“. Wenige Monate später, nämlich zum 71. Jessener Schul- und Heimatfest, war dann „Hartwigs Kinematograph“ – das seinerzeit größte reisende Kinounternehmen der Provinz Sachsen, zu Gast auf dem Schulfestplatz und bewarb seine „Lebenden Photographien aus aller Welt“.

Das Unternehmen hatte bereits Aufnahmen von der Brandkatastrophe auf der Dresdener Ziegelwiese wenige Tage zuvor aufgeführt. Später, 1933, bekam das Schützenhaus durch die Eröffnung des Jessener Capitol Konkurrenz. Das war ein festes Kino mit Parkett- und zwei Logen und befand sich dort, wo jetzt Baiers ihr Haushaltwarengeschäft betreiben. 1971 wurde das Capitol geschlossen, da im neuen Kreiskulturhaus das Kino-Café eingerichtet wurde.

Das Schützenhaus in einer historischen Ansicht mit dem neuen Namen. Weiner

Das Vorführgerät fand im Gastraum seinen Platz. Foto: Dennis Weiner