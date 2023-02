Bundestagsabgeordneter Sepp Müller spricht mit Bürgermeister Stefan Schmidt und Professorin Antje Nötzold über Investitionen in die Bundeswehr.

Überfälliges Investment - Diskussion in Annaburg zum Thema Bundeswehr

Teilnehmer der Diskussionsrunde im Porzellaneum mit dem Titel: Investitionen in die Bundeswehr – Fluch oder Segen zugleich? Prof. Antje Nötzold, MdB Sepp Müller (CDU), Thomas Wischnewski (Moderator) und Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (FWG).

Annaburg/MZ - Noch bevor die als Hybridveranstaltung angekündigte Diskussionsrunde im Annaburger Porzellaneum mit dem Titel „Investitionen in die Bundeswehr – Fluch oder Segen zugleich?“ am Donnerstagabend beginnen konnte, mussten die Veranstalter kurzfristig umplanen. Die Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, die zu der Veranstaltung geladen hatte, mussten feststellen, dass das Museum zwar technisch gut ausgerüstet ist, diese aber nur bis zur Straße reicht. Ab da reichte die Leistungsfähigkeit der Internetverbindung schlicht nicht für den geplanten Livestream. So blickten die Online-Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes ins Leere.