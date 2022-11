Die schönsten Tiere aus ihren Ställen präsentieren die Züchter von Rassegeflügel und Kaninchen in einer Halle der Agrofarm Zahna. Wer besonders erfolgreich ist.

Beide sind Vereinsmeister in Zahna, Reinhard Schindler bei den großen Hühnern und Paul Liermann bei den Tauben.

Zahna/MZ - Das Wetter ist am Wochenende ideal für einen Ausflug zu einer Halle auf dem Gelände der Agrofarm Zahna. Vorwinterliche Spaziergänge führen zu der gemeinsamen Ausstellung von Rassegeflügel- und Kaninchenzüchtern. Sie haben die Halle wieder in einen Treffpunkt für Tierfreunde verwandelt, mit Versorgung, Verlosung und natürlich den Ergebnissen ihrer Zucht in den vergangenen Monaten.