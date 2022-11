Trubel in der Schule am Sonnabend, Turnhalle wird Theaterbühne

Annaburg/MZ - Zurück zur Normalität. Das hätte am Sonnabend über dem Tag der offenen Tür in der Sekundarschule Annaburg stehen können. Nach einer längeren Pause aus den bekannten Gründen ist das Gebäude unmittelbar am Annaburger Festplatz wieder für alle Interessierten geöffnet. Die Angebote sind vielfältig, so dass die Besucher, künftige und ehemalige Schülerinnen und Schüler, einstige Lehrerinnen und Lehrer sowie interessierte Eltern es kaum schaffen, innerhalb von zwei Stunden, die einzelnen Stationen in dem großen Haus anzusteuern.

