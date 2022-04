Traumurlaub am Elbufer

Elster - Die gelben Nummernschilder sind eindeutig in der Überzahl. „Wir machen schon seit 15 Jahren Camping in Elster“, erzählen Rika und Klaas Poffers aus dem niederländischen Hellendorn, am Ufer der Elbe zu sitzen sei Freiheit pur. Das Ehepaar genießt die 14 Tage Urlaub in vollen Zügen, Fahrradtouren durch den Landkreis Wittenberg stehen ebenso auf dem Programm wie Fußball-EM am Abend. Der niederländischen National-Mannschaft trauen Rika und Klaas nicht den Titel zu.