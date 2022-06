Traumberuf ohne Plan B

Adrian Wolter hat in seiner Ausbildung zum Landwirt bei Seydaland nicht nur Spaß beim Fahren der großen Maschinen.

Seyda - Die positive Nachricht lautet: Ausbildungen zum Landwirt sind weiterhin bei den Schulabsolventen gefragt. Die negative ist: Es gibt große Unterschiede in der Zahl der Bewerber für die Feld- und für die Tierwirtschaft. Für dieses Lehrjahr haben drei junge Menschen einen Ausbildungsvertrag für landwirtschaftliche Berufe in Jessen und sieben in Wittenberg unterschrieben. Somit sei die Region laut Thekla Schicht, der Geschäftsführerin des Bauernverbandes Wittenberg, gut aufgestellt.