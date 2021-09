Transporter und Moped in Jessen verunglückt

Jessen - Am Dienstagnachmittag wollte ein Transporter-Fahrer in Jessen von der Straße am Sportplatz in Richtung Mühlberger Straße abbiegen. Wie die Polizei berichtet, hielt vor ihm ein Pkw-Fahrer ordnungswidrig im Kreuzungsbereich, um Personen zusteigen zu lassen und behinderte damit die Weiterfahrt des Transporter-Fahrers.

Dieser setzte in der Folge zum Vorbeifahren an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Mopedfahrerin, welche von der Mühlberger Straße aus Richtung Alte-Gorsdofer-Straße kommend nach rechts auf die Straße Am Sportplatz abbog. Am Transporter und am Moped entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.