Landwirte aus dem Kreis Wittenberg beteiligen sich am Nachmittag an Protesten in Dessau. Wie die Sperrungen von Autobahnauffahrten verlaufen sind und Mahnfeuer bewertet werden.

Jessen/MZ. - An diesem Donnerstag ist erneut mit vielen Traktoren auf Straßen zu rechnen. Denn innerhalb der Protestwoche des Bauern-Bündnisses von Bauernverband, Bauernbund, Freie Bauern und Land schafft Verbindung wird in Dessau-Roßlau gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Um 15 Uhr treffen sich die Schlepperfahrer in Dessau. Von 16 bis 18 Uhr ist eine Schleichfahrt durch Dessau-Roßlau angemeldet, lässt Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Wittenberg, wissen. Die Aktion richtet sich an die Adresse des Umweltbundesamts, das in der Stadt seinen Sitz hat und den Landwirten häufig das Leben schwer mache. Mit bis zu 60 Traktoren aus dem Landkreis Wittenberg wird dabei gerechnet. Gestartet wird an der Alten Landebahn. Die Polizei erwartet insgesamt 300 Fahrzeuge. Es sei bis in die Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet von Dessau zu rechnen.