Ein Traktor mit gülleanhänger prallte bei klöden gegen einen Baum. Die Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Was die Unfallursache war.

Klöden/MZ - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr. Etwa 500 Meter vor Klöden, aus Richtung Schützberg her, war ein Traktor mit Gülleanhänger von der Straße abgekommen und im Straßengraben seitlich mit einem Baum kollidiert. Der 56-jährige Fahrer gab bei der Unfallaufnahme einen technischen Defekt aus Ursache an.