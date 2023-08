Insgesamt 44 Kinder nehmen in Prettin an der „Real Madrid Clinic“ teil.

Prettin/MZ - An diesem Feriendienstag jagen mehrere Dutzend Kinder offensichtlich in einer Trainingseinheit dem runden Kunstleder hinterher. Alle auf dem Prettiner Sportplatz sind von Kopf bis zu den Schienbeinen weiß gekleidet. Auf der Brust prangt bei jedem ein goldener Ring, darin die Buchstaben M, F und C verschlungen, obendrauf die spanische Königskrone – das Wappen Real Madrids. Trainiert hier im Irgendwo des sachsen-anhaltischen Nirgendwo tatsächlich ein Jugendteam der Königlichen? Wenn ja, dann bekämen die vermeintlichen Spanier auch noch einen Sprachkurs – die drei Trainer rufen ihre Anweisungen in Deutsch über den Platz.