Trägerwechsel bei Kita Bülzig - Kirchgemeinde will Stadt Angebote unterbreiten

Zahna-Elster/MZ/TT - „Die Stadt wird von uns in einer Stellungnahme Angebote erhalten“, sagt Zahnas Pfarrer Matthias Schollmeyer und fügt an, dass „jetzt alles in kompetenten Händen“ liegt. Soll heißen: Das ganze Verfahren um den Trägerwechsel des Evangelischen Kindertageszentrums „Sankt Marien“ in Bülzig (die MZ berichtete ausführlich) liegt jetzt auf den Schreibtischen der Anwälte, die Kirchengemeinde Zahna - bisheriger Träger der Einrichtung - und die Stadt vertreten. Die Stadträte haben mit dem mehrstimmig gefassten Beschluss am 24. Juni die Verwaltung beauftragt, einen Trägerwechsel in Richtung Übernahme durch die Kommune zum 1. Januar 2022 einzuläuten. Der Mietvertrag ist zum Ende des Jahres gekündigt.

Nach mehreren und teilweise mit viel Schärfe geführten Gesprächen haben sich beide Seiten entschlossen, Anwälte als Rechtsbeistände mit ins Boot zu holen, um einen Rechtsstreit vor Gericht möglichst zu vermeiden. Der Bürgermeister von Zahna-Elster, Peter Müller (Freie Wähler), betont, dass ein Angebot seitens der Kirchengemeinde noch nicht eingetroffen sei und er im Fall des Posteingangs sofort von seiner Anwaltskanzlei informiert wird. Schollmeyer erklärt, dass er prinzipiell ein Verfechter „des normalen und ergebnisorientierten Gesprächs“ ist und nicht den Rechtsstreit sucht. Die Kita-Mitarbeiterinnen müssen sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen.