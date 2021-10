Tobias Klier hat sich beim Spitzenreiter Eintracht Elster eindrucksvoll bewiesen - Sein fulminanter Aufstieg

Elster/MZ/ahü - Wer den Trainer des SV Eintracht Elster in dieser Saison bei der Arbeit beobachtet, könnte manchmal durchaus das Gefühl bekommen, dass er unbeteiligt ist. Etwa wenn er kurz vor dem Spiel seiner Männer die Hütchen und andere Utensilien vom Spielfeld einsammelt und die dann in aller Ruhe aufräumt oder wie er auch direkt vor dem Anpfiff noch in aller Ruhe zur Trainerbank schlendert.

Kein Brüller der Coachingzone

Selbst während des Spiels steht Tobias Klier zumeist mit den Armen hinter dem Rücken in seiner Coaching-Zone. Sicher ruft er seinem Team auch mal kurz etwas zu, aber das sind Ausnahmen. Wild lamentieren, brüllen, sich lautstark über Schiedsrichterentscheidungen beschweren und seiner Elf ständig Anweisungen geben, sieht man ihn nicht. „Das war früher auch schon anders“, schmunzelt Klier, „aber mittlerweile ist das Team so gefestigt, dass sie im Spiel kaum noch Anweisungen benötigen.“ Bereits seit 2015 schwingt der 37-Jährige das Trainerzepter im Brale-Sportpark.

„Das ist meine erste Trainerstation“, sagt er und betont sofort, dass er sich in Elster damit unheimlich wohl fühle. „Der ganze Verein und die Spielergemeinschaft, selbst die Sponsoren und Funktionäre arbeiten eng zusammen und versuchen es möglich zu machen, hier erfolgreich zu arbeiten“, verteilt er Blumen an die Eintracht.

Fußball-ABC als ABC-Schütze gelernt

Das Fußball-Abc hat Klier bereits im zarten Alter von sechs Jahren bei der SG Dabrun erlernt. Schon im Nachwuchsbereich wechselt er dann in die Fußballschule von Rot-Weiß Kemberg und streift bereits mit 17 Jahren auch das Trikot deren erster Garde in der Landesliga über. In der Spielserie 2002/2003 wechselt Klier, der als gelernter Stürmer gilt, in den Piesteritzer Volkspark. Die Grün-Weißen kicken zu diesem Zeitpunkt in der Verbandsliga und gelten als Topadresse für den Fußball in der Region. Gemeinsam mit seinem Team gelingt 2011 dann sogar der Aufstieg in die Amateuroberliga und Tobias Klier befindet sich auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn.

Während all der Zeit habe er durchaus auch immer wieder mal Kontakt zu höherklassigen Vereinen gehabt. „Es gab Angebote“, verrät er. Aber die Region verlassen, wollte Klier nie. „Mein Ziel war es eigentlich immer, bei dem besten Verein der Gegend zu spielen“, sagt er. Im Volkspark war ihm das mit drei Jahren Amateuroberliga definitiv gelungen. Den Piesteritzer Fans ist Klier immer noch als „Bester Joker aller Zeiten“ bekannt. Insgesamt trifft er in drei Oberliga-Spielserien, obwohl er zumeist nur als Einwechselspieler agiert, acht Mal und entscheidet mit seinen Toren einige knappe Spiele. Sein Kurzeinsatz als Keeper, bei dem er sogar einen Elfmeter pariert, ist legendär. „Als Spieler hätte ich sicherlich gern noch öfter gespielt“, denkt er heute an seine Laufbahn zurück, „aber mein Trainer hat irgendwann halt mal zu mir gesagt, dass ich der perfekte Einwechselspieler bin.“ Seine vielen Joker-Tore bestätigen das ja auch irgendwie. Warum es für ihn immer der beste Verein der Region sein muss, kann Tobias Klier gar nicht genau festmachen. „Ich bin halt auch so erzogen worden“, denkt er etwas nach, „Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du etwas machst, mache es richtig.“

Der Platzaufbau zum Training ist in Elster Chefsache. Foto: Andreas Hübner

Der Chef der Frauen

Auch als Trainer bleibt er seinem persönlichen Credo treu und ist im Moment sogar auf dem besten Weg seinen Schützlingen ebenfalls Oberligaerfahrung zu kommen zu lassen. Der Aufstiegswunsch, der in seinem Team zweifelsohne existiert, wird vom derzeitigen Saisonziel in jedem Falle kräftig untermauert. „Platz eins bis vier“, versucht Klier etwas abzuwehren, „was danach kommt, werden wir sehen.“

Im Übrigen engagiert sich der Sportler auch im Frauenfußball und ist auch bei den Damen der SG Dabrun-Jessen, die immerhin in der Landesliga kicken, als Trainer tätig. Skat, Schach, eine Modelleisenbahn: Egal welche Freizeitbeschäftigungen man erwähnt, Klier schüttelt mit dem Kopf, er habe keine anderen Hobbys. „Für mich war und ist es eigentlich immer nur Fußball“, so Klier. Seine wenige Freizeit verbringe der gelernte Betonfertigteilbauer, der in Kropstädt als Vorarbeiter tätig ist, gern mit seiner Freundin Saskia und der elfjährigen treuen Beagle-Dame Amy im heimischen Garten in Wittenberg. „Rosen verschneiden“, zählt er mit den Fingern auf, „Rasen mähen, Obst und Gemüse ernten.“ Aber er erwähnt auch, dass er im Sommer oft im Pool entspanne. „Ich bin gern mit der Familie unterwegs, wenn es die Zeit zulässt.“ Am Sonntag wird Kliers Familie allerdings wieder hinten anstehen müssen, denn dann kehrt er mit seiner Eintracht an seine alte Wirkungsstätte zurück. Das Derby in Piesteritz steht an.