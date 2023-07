Tim Kesler eröffnet in Prettin Partner-Filiale der Deutschen Post. Wer dem 24-Jährigen mit Rat und Tat zur Seite steht und welches Geschäft er außerdem leitet.

Tim Kesler eröffnet Partner-Filiale der Deutschen Post in Prettin - Sein zweites Geschäft heißt „Nambo“

Prettin/MZ - „Das Programm ist sehr übersichtlich“, meint Tim Kesler, der beim Eintippen lediglich ein paar Hinweise von Birgit Tomaske erhält. Die Vertriebsmanagerin der Deutschen Post ist glücklich, dass sich der 24-Jährige bereiterklärt hat, eine Partner-Filiale in Prettin zu eröffnen. „Der Raum ist groß, hell und modern eingerichtet“, so Birgit Tomaske, allein der Andrang in der ersten Stunde zeigt, wie sehr den Einwohnern dieser Service gefehlt hat. Das Angebot ist breit gefächert. Die Kunden können Briefe oder Päckchen abgeben, Paket-Sets und Briefumschläge kaufen – lediglich die Post-Bank ist nicht mit im Haus.