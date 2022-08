Theresa Zwicker dankt ab - Jessen kürt seine neue Weinprinzessin

Jessen/MZ - Nach der langen Pause sei es kaum zu glauben, dass Jessen wieder ein Weinfest feiern könne. Das sagt Deike Gottwald, sie hat gemeinsam mit Thomas Riedel das Kürungsprogramm moderiert und sich als „die Neue“ in dieser Funktion vorgestellt. Auf eine andere Neue musste zu dem Zeitpunkt noch etwas gewartet werden, die 28. Jessener Weinprinzessin Kim Bischoff. Andere Hoheiten sind von Beginn an dabei, so die Sächsische Weinkönigin Nicole Richter begleitet von der Prinzessin Sabrina Paperitz, die Thüringer Weinprinzessin Kateryna Kinter, die einheimische Spargelprinzessin Andrea Arndt, die Elsteraner Miss Elbenixe Stephanie Ott, die frühere Königin der Glücksburger Heide, Sara Löbnitz, sie vertritt die amtierende Hoheit, die verhindert ist, sowie der neue Schweinitzer Weinprinz Karl-Peter Unkrodt und natürlich die amtierende 27. Jessener Weinprinzessin Theresa Zwicker, deren Amtszeit am Dienstagabend endet.