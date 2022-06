Theaterstück erzählt von der Kraft der Vernunft

Macht, Ruhm und Reichtum engen Frieden, Freiheit und Liebe ein. Doch in der Performance der Theatergruppe „AugustinusDiestler“ beim Sommerfest auf dem Diest-Hof in Seyda gewinnt die Vernunft an Kraft und löst sie aus der Umklammerung.

Foto: Frank Grommisch