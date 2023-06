Die Theatergruppe Polyformers zeigt in der Seydaer Pfarrscheune mit „Unser täglich Brot“ Geschichten einer Landwirtschaft im Wandel. Was das heißt.

Seyda/MZ - „Hallo, ich bin Adretta. Gelbe Schale, gelbes Fleisch, die Kartoffel, die Adretta heißt.“ So springt ebendiese – in Persona Schauspielerin Maj-Britt Klenke – mitten ins Publikum. „Geboren, also zugelassen in Groß-Lüsewitz im Jahr 1975.“ Ihr Papa, also der von Adretta, sei der berühmte Forscher Karl-Heinrich Möller. „Ich bin sein züchterisches Meisterwerk.“ „Es gibt Kartoffeln, die sind einfach zu klein und fallen durchs Sieb“, hält ihr Schauspielerkollege Ulrich Hoppe entgegen. „Ungefähr die Hälfte aller Kartoffeln verlässt ja bereits kurz nach der Ernte die Wertschöpfungskette.“